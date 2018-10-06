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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 06 октября 2018
Майнц
06.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
90'
Желтая карточка
А. Майер
69'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Майнц
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
17
Баку
16
Белл
19
Ниахате
24
Мартин
5
Гбамен
16
Мвене
25
Кунде
14
Бутьюс
9
Буркардт
14
Матета
4-1-1-2-2
22
Ярстейн
19
Лазаро
4
Штарк
4
Рекик
21
Платтенхардт
10
Майер
5
Скьельбред
8
Дуда
24
Дилросун
8
Калу
11
Ибишевич
Остались в запасе
Майнц
Герта
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Майнц - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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