Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 29 сентября 2018
Шальке-04
29.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
11'
А. Шепф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
59'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
А. Шепф
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Шепф
Пас отдал
Е. Коноплянка
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Майнц
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-3-3-1
1
Ферманн
37
Мендиль
26
Сане
22
Настасич
18
Шепф
8
Сердар
6
Бенталеб
22
Коноплянка
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
3-3-2-2
21
Мюллер
19
Ниахате
16
Белл
24
Бюссманн
17
Баку
5
Гбамен
16
Мвене
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Матета
19
Квайсон
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Майнц
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+