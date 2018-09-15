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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Хоффенхайм
Фортуна - Хоффенхайм: обзор матча 15 сентября 2018
Фортуна
15.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
45'
А. Моралес
88'
Д. Лукебакио (П)
86'
Р. Нелсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Хоффенхайм
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Лукебакио
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Р. Нелсон
62'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
54'
Желтая карточка
П. Кадержабек
ГОЛ! 1:0!
А. Моралес
45'
Желтая карточка
Р. Хеннингс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фортуна
30
Рафаэль Вольф
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
14
Фелипе Пирес
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-2-2
1
Ренсинг
35
Камински
25
Циммерманн
27
Моралес
17
Гисельман
8
Циммер
13
Бодзек
31
Соботтка
10
Хеннингс
33
Дукщ
3-3-2-2
1
Бауманн
6
Нордтвейт
5
Пош
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
11
Салаи
27
Крамарич
Остались в запасе
Фортуна
Хоффенхайм
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
30
Рафаэль Вольф
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
17
Рис Нелсон
ПВ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
30
Рафаэль Вольф
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Фортуна - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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