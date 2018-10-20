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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Престон
Халл Сити - Престон: обзор матча 20 октября 2018
Халл Сити
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Престон
85'
Д. Боуэн (П)
90+3'
Л. Мулт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Престон
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Мулт
Пас отдал
Д. Фишер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Боуэн
85'
81'
Желтая карточка
Б. Дэвис
68'
Желтая карточка
Э. Хьюз
66'
Желтая карточка
Д. Фишер
Желтая карточка
Д. Ирвин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Элфик
30
де Вейс
2
Личай
32
Бурк
34
Кейн
11
Гросицки
18
Бэтти
36
Ирвин
20
Боуэн
18
Мартин
3-3-3
12
Максвелл
14
Фишер
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Брауне
14
Нмеча
7
Баркер
24
Магуайр
Остались в запасе
Халл Сити
Престон
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Халл Сити - Престон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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