Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити

|1/4 финала
|1 декабря, вторник
|22:45
|Сток Сити
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|1/4 финала
|1 декабря, вторник
|22:45
|Сток Сити
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Норвич Сити
|46
|27
|13
|6
|93:57
|+36
|94
|2.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|26
|11
|9
|78:41
|+37
|89
|3.
|Лидс
|46
|25
|8
|13
|73:50
|+23
|83
|4.
|Вест Бромвич
|46
|23
|11
|12
|87:62
|+25
|80
|5.
|Астон Вилла
|46
|20
|16
|10
|82:61
|+21
|76
|6.
|Дерби Каунти
|46
|20
|14
|12
|69:54
|+15
|74
|7.
|Мидлсбро
|46
|20
|13
|13
|49:41
|+8
|73
|8.
|Бристоль Сити
|46
|19
|13
|14
|59:53
|+6
|70
|9.
|Ноттингем Форест
|46
|17
|15
|14
|61:54
|+7
|66
|10.
|Суонси
|46
|18
|11
|17
|65:62
|+3
|65
|11.
|Брентфорд
|46
|17
|13
|16
|73:59
|+14
|64
|12.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|16
|16
|14
|60:62
|-2
|64
|13.
|Халл Сити
|46
|17
|11
|18
|66:68
|-2
|62
|14.
|Бирмингем
|46
|14
|19
|13
|64:58
|+6
|61
|15.
|Престон
|46
|16
|13
|17
|67:67
|0
|61
|16.
|Блэкберн
|46
|16
|12
|18
|64:69
|-5
|60
|17.
|Сток Сити
|46
|11
|22
|13
|45:52
|-7
|55
|18.
|Уиган
|46
|13
|13
|20
|51:64
|-13
|52
|19.
|КПР
|46
|14
|9
|23
|53:71
|-18
|51
|20.
|Рединг
|46
|10
|17
|19
|49:66
|-17
|47
|21.
|Миллуолл
|46
|10
|14
|22
|48:64
|-16
|44
|22.
|Ротерхэм
|46
|8
|16
|22
|52:83
|-31
|40
|23.
|Болтон
|46
|8
|8
|30
|29:78
|-49
|32
|24.
|Ипсвич
|46
|5
|16
|25
|36:77
|-41
|31