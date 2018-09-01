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Вест Бромвич - Сток Сити

01.09.2018, Суббота, 17:00 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Англия. Чемпионшип, 6 тур Вест Бромвич - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
6 тур
24 сентября, суббота 17:00 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
2 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Сток Сити
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Сток Сити 0:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Сток Сити 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 1:2 Сток Сити
8 тур
19 октября, суббота 18:00 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 19:00 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
21 января, суббота 19:00 Сток Сити 1:2 Вест Бромвич
3 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
28 февраля, понедельник 23:00 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич
14 тур
20 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:3 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:2 Сток Сити
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 1:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Норвич Сити 46 27 13 6 93:57 +36 94
2. Шеффилд Юнайтед 46 26 11 9 78:41 +37 89
3. Лидс 46 25 8 13 73:50 +23 83
4. Вест Бромвич 46 23 11 12 87:62 +25 80
5. Астон Вилла 46 20 16 10 82:61 +21 76
6. Дерби Каунти 46 20 14 12 69:54 +15 74
7. Мидлсбро 46 20 13 13 49:41 +8 73
8. Бристоль Сити 46 19 13 14 59:53 +6 70
9. Ноттингем Форест 46 17 15 14 61:54 +7 66
10. Суонси 46 18 11 17 65:62 +3 65
11. Брентфорд 46 17 13 16 73:59 +14 64
12. Шеффилд Уэнсдэй 46 16 16 14 60:62 -2 64
13. Халл Сити 46 17 11 18 66:68 -2 62
14. Бирмингем 46 14 19 13 64:58 +6 61
15. Престон 46 16 13 17 67:67 0 61
16. Блэкберн 46 16 12 18 64:69 -5 60
17. Сток Сити 46 11 22 13 45:52 -7 55
18. Уиган 46 13 13 20 51:64 -13 52
19. КПР 46 14 9 23 53:71 -18 51
20. Рединг 46 10 17 19 49:66 -17 47
21. Миллуолл 46 10 14 22 48:64 -16 44
22. Ротерхэм 46 8 16 22 52:83 -31 40
23. Болтон 46 8 8 30 29:78 -49 32
24. Ипсвич 46 5 16 25 36:77 -41 31
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