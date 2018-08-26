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Ротерхэм - Миллуолл

26.08.2018, Воскресенье, 14:30 мск Ротерхэм, стадион Нью-Йорк Англия. Чемпионшип, 5 тур Ротерхэм - Миллуолл
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
34 тур
28 февраля, суббота 18:00 Ротерхэм 2:1 Миллуолл
4 тур
23 августа, суббота 18:00 Миллуолл 0:1 Ротерхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Норвич Сити 46 27 13 6 93:57 +36 94
2. Шеффилд Юнайтед 46 26 11 9 78:41 +37 89
3. Лидс 46 25 8 13 73:50 +23 83
4. Вест Бромвич 46 23 11 12 87:62 +25 80
5. Астон Вилла 46 20 16 10 82:61 +21 76
6. Дерби Каунти 46 20 14 12 69:54 +15 74
7. Мидлсбро 46 20 13 13 49:41 +8 73
8. Бристоль Сити 46 19 13 14 59:53 +6 70
9. Ноттингем Форест 46 17 15 14 61:54 +7 66
10. Суонси 46 18 11 17 65:62 +3 65
11. Брентфорд 46 17 13 16 73:59 +14 64
12. Шеффилд Уэнсдэй 46 16 16 14 60:62 -2 64
13. Халл Сити 46 17 11 18 66:68 -2 62
14. Бирмингем 46 14 19 13 64:58 +6 61
15. Престон 46 16 13 17 67:67 0 61
16. Блэкберн 46 16 12 18 64:69 -5 60
17. Сток Сити 46 11 22 13 45:52 -7 55
18. Уиган 46 13 13 20 51:64 -13 52
19. КПР 46 14 9 23 53:71 -18 51
20. Рединг 46 10 17 19 49:66 -17 47
21. Миллуолл 46 10 14 22 48:64 -16 44
22. Ротерхэм 46 8 16 22 52:83 -31 40
23. Болтон 46 8 8 30 29:78 -49 32
24. Ипсвич 46 5 16 25 36:77 -41 31
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