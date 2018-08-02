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Ла Фиорита - Спартак

02.08.2018, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Ла Фиорита - Спартак
Первый матч: 0 - 6
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 18:00 Спартак 6:0 Ла Фиорита
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