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Бернли - Абердин

02.08.2018, Четверг, 21:45 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Бернли - Абердин
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 21:45 Абердин 1:1 Бернли
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