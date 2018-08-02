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ФКСБ - Рудар

02.08.2018, Четверг, 21:30 мск Бухарест, стадион Генча Лига Европы, 2 раунд , ответный матч ФКСБ - Рудар
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 18:30 Рудар 0:2 ФКСБ
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