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Марибор - Чихура

02.08.2018, Четверг, 21:15 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Марибор - Чихура
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 19:00 Чихура 0:0 Марибор
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