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Спарта - Спартак

02.08.2018, Четверг, 20:00 мск Прага, стадион Дженерали Арена Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Спарта - Спартак
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 21:45 Спартак 2:0 Спарта
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