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Линкольн - ТНС

02.08.2018, Четверг, 20:00 мск Гибралтар, стадион Виктория Стэдиум Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Линкольн - ТНС
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 21:00 ТНС 2:1 Линкольн
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