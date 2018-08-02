Введите ваш ник на сайте

АИК - Нордшелланд

02.08.2018, Четверг, 20:00 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Лига Европы, 2 раунд , ответный матч АИК - Нордшелланд
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 20:45 Нордшелланд 1:0 АИК
...
  • Читайте нас: 