Введите ваш ник на сайте

Динамо - ДАК 1904

02.08.2018, Четверг, 19:00 мск Минск, стадион Трактор Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Динамо - ДАК 1904
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 22:00 ДАК 1904 1:3 Динамо
...
  • Читайте нас: 