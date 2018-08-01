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Судува - Црвена Звезда

01.08.2018, Среда, 20:30 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Судува - Црвена Звезда
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 24 июля, вторник 21:30 Црвена Звезда 3:0 Судува
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