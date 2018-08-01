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Пюник - Тобол

31.07.2018, Вторник, 19:00 мск Ереван, стадион Республиканский Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Пюник - Тобол
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 18:00 Тобол 2:1 Пюник
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