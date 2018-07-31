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Спартак Тр - Легия

31.07.2018, Вторник, 21:30 мск Трнава, стадион Антон Малатински Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Спартак Тр - Легия
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 24 июля, вторник 22:00 Легия 0:2 Спартак Тр
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