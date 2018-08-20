Аталанта - Фрозиноне

|21 тур
|23 января, суббота
|20:00
|Фрозиноне
|0:0
|Аталанта
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|21:45
|Аталанта
|2:0
|Фрозиноне
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|28
|6
|4
|70:30
|+40
|90
|2.
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74:36
|+38
|79
|3.
|Аталанта
|38
|20
|9
|9
|77:46
|+31
|69
|4.
|Интер
|38
|20
|9
|9
|57:33
|+24
|69
|5.
|Милан
|38
|19
|11
|8
|55:36
|+19
|68
|6.
|Рома
|38
|18
|12
|8
|66:48
|+18
|66
|7.
|Торино
|38
|16
|15
|7
|52:37
|+15
|63
|8.
|Лацио
|38
|17
|8
|13
|56:46
|+10
|59
|9.
|Сампдория
|38
|15
|8
|15
|60:51
|+9
|53
|10.
|Болонья
|38
|11
|11
|16
|48:56
|-8
|44
|11.
|Сассуоло
|38
|9
|16
|13
|53:60
|-7
|43
|12.
|Удинезе
|38
|11
|10
|17
|39:53
|-14
|43
|13.
|СПАЛ
|38
|11
|9
|18
|44:56
|-12
|42
|14.
|Фиорентина
|38
|8
|17
|13
|47:45
|+2
|41
|15.
|Кальяри
|38
|10
|11
|17
|36:54
|-18
|41
|16.
|Парма
|38
|10
|11
|17
|41:61
|-20
|41
|17.
|Дженоа
|38
|8
|14
|16
|39:57
|-18
|38
|18.
|Эмполи
|38
|10
|8
|20
|51:70
|-19
|38
|19.
|Фрозиноне
|38
|5
|10
|23
|29:69
|-40
|25
|20.
|Кьево *
|38
|2
|14
|22
|25:75
|-50
|17
|* - Кьево: снято 3
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