Бетис - Леванте

|25 тур
|26 февраля, понедельник
|23:00
|Леванте
|0:2
|Бетис
|6 тур
|25 сентября, понедельник
|22:00
|Бетис
|4:0
|Леванте
|25 тур
|26 февраля, понедельник
|23:00
|Леванте
|0:2
|Бетис
|6 тур
|25 сентября, понедельник
|22:00
|Бетис
|4:0
|Леванте
|38 тур
|1 июня, суббота
|23:00
|Леванте
|1:1
|Бетис
|19 тур
|13 января, воскресенье
|15:00
|Бетис
|2:0
|Леванте
|26 тур
|5 марта, понедельник
|23:59
|Леванте
|3:1
|Бетис
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Бетис
|0:1
|Леванте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|38
|26
|9
|3
|90:36
|+54
|87
|2.
|Атлетико М
|38
|22
|10
|6
|55:29
|+26
|76
|3.
|Реал
|38
|21
|5
|12
|63:46
|+17
|68
|4.
|Валенсия
|38
|15
|16
|7
|51:35
|+16
|61
|5.
|Хетафе
|38
|15
|14
|9
|48:35
|+13
|59
|6.
|Севилья
|38
|17
|8
|13
|62:47
|+15
|59
|7.
|Эспаньол
|38
|14
|11
|13
|48:50
|-2
|53
|8.
|Атлетик Б
|38
|13
|14
|11
|41:45
|-4
|53
|9.
|Реал Сосьедад
|38
|13
|11
|14
|45:46
|-1
|50
|10.
|Бетис
|38
|14
|8
|16
|44:52
|-8
|50
|11.
|Алавес
|38
|13
|11
|14
|39:50
|-11
|50
|12.
|Эйбар
|38
|11
|14
|13
|46:50
|-4
|47
|13.
|Леганес
|38
|11
|12
|15
|37:43
|-6
|45
|14.
|Вильярреал
|38
|10
|14
|14
|49:52
|-3
|44
|15.
|Леванте
|38
|11
|11
|16
|59:66
|-7
|44
|16.
|Вальядолид
|38
|10
|11
|17
|32:51
|-19
|41
|17.
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|53:62
|-9
|41
|18.
|Жирона
|38
|9
|10
|19
|37:53
|-16
|37
|19.
|Уэска
|38
|7
|12
|19
|43:65
|-22
|33
|20.
|Райо Вальекано
|38
|8
|8
|22
|41:70
|-29
|32