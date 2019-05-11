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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 11 мая 2019
Ницца
11.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Нант
55'
М. Сарр
29'
С. Мутуссами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Нант
Желтая карточка
Б. Срарфи
86'
Желтая карточка
Ю. Аталь
81'
79'
Желтая карточка
Ш. Траоре
62'
Желтая карточка
А. Жиротто
ГОЛ! 1:1!
М. Сарр
Пас отдал
П. Лис-Мелу
55'
49'
Желтая карточка
Фабио
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Мутуссами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
3-3-2-2
44
Бенитес
3
Пельмар
29
Эрейе
5
Сарр
20
Аталь
15
Данило
4
Данте
61
Тамез
33
Лис-Мелу
10
Сен-Максимен
8
Ле Биан
3-3-2-1-1
1
Дюпе
5
Жиротто
5
Паллуа
34
Карлос
2
Фабио
7
Туре
22
Траоре
8
Мутуссами
21
Ронжье
77
Лимбомбе
17
Кулибали
Остались в запасе
Ницца
Нант
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
22
Энок Кватен
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Ницца - Нант
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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