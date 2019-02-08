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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Марсель
Дижон - Марсель: обзор матча 08 февраля 2019
Дижон
08.02.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
18'
Ж. Мари
56'
М. Балотелли
74'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Марсель
90'
+4
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
Ф. Чафик
90'
+2
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
М. Абид
87'
Замена
Н. Слити
️️️️
У. Саид
83'
81'
Желтая карточка
М. Балотелли
79'
Замена
Роланду
️️️️
К. Строотман
74'
ГОЛ! 1:2!
Л. Окампос
Пас отдал
Ж. Амави
72'
Желтая карточка
М. Сансон
69'
Замена
М. Сансон
️️️️
М. Лопес
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Ф. Товен
55'
Замена
В. Жермен
️️️️
Б. Сарр
Желтая карточка
В. Лаутоа
50'
Желтая карточка
С. Ямбере
43'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мари
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-1-2
16
Аллен
6
Лаутоа
4
Ямбере
4
Хаддади
26
Чафик
17
Абид
20
Амалфитано
14
Мари
22
Чан Хун
22
Саид
11
Таварес
4-1-2-2-1
30
Манданда
70
Сарр
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
20
Лопес
8
Строотман
10
Товен
7
Окампос
45
Балотелли
17
Абид
15
Бальмон
15
Бальмон
17
Абид
22
Саид
23
Слити
23
Слити
22
Саид
8
Строотман
6
Роланду
6
Роланду
8
Строотман
20
Лопес
8
Сансон
8
Сансон
20
Лопес
70
Сарр
98
Жермен
98
Жермен
70
Сарр
Остались в запасе
Дижон
Марсель
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Дижон - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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