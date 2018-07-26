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Железничар - Аполлон

26.07.2018, Четверг, 21:30 мск Сараево, стадион Асим Ферхатович Хасе - Кошево Лига Европы, 2 раунд , первый матч Железничар - Аполлон
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