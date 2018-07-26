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ТНС - Линкольн

26.07.2018, Четверг, 21:00 мск Шропшая, стадион Парк Холл Стэдиум Лига Европы, 2 раунд , первый матч ТНС - Линкольн
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