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Нордшелланд - АИК

26.07.2018, Четверг, 20:45 мск Фарум, стадион Фарум Парк Лига Европы, 2 раунд , первый матч Нордшелланд - АИК
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