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Расписание матчей
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Динамо-Брест - Атромитос
Динамо-Брест - Атромитос: обзор матча 26 июля 2018
Динамо-Брест
26.07.2018, четверг, 20:45
Лига Европы, 2 раунд
4 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Атромитос
13'
П. Савицкий (П)
61'
П. Савицкий
70'
П. Савицкий
80'
О. Веретило (АГ)
88'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Атромитос
88'
ГОЛ! 3:2!
Э. Кулурис
Желтая карточка
А. Хобленко
82'
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
О. Веретило
ГОЛ! 3:0!
П. Савицкий
70'
ГОЛ! 2:0!
П. Савицкий
61'
26'
Желтая карточка
Э. Кулурис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Савицкий
13'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо-Брест - Атромитос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 1
09.10.2026
Динамо-Брест
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
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- : -
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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