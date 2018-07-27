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Материалы

Кайрат - АЗ Алкмаар

26.07.2018, Четверг, 18:00 мск Алма-Ата, стадион Центральный Лига Европы, 2 раунд , первый матч Кайрат - АЗ Алкмаар
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