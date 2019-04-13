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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Борнмут
Брайтон - Борнмут: обзор матча 13 апреля 2019
Брайтон
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 5
Завершен
Борнмут
33'
Д. Гослинг
55'
Р. Фрейзер
74'
Д. Брукс
82'
К. Уилсон
90+2'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Борнмут
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Брукс
87'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
С. Кук
83'
Замена
Д. Станислас
️️️️
К. Уилсон
82'
ГОЛ! 0:4!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
Желтая карточка
И. Биссума
78'
76'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Кинг
74'
ГОЛ! 0:3!
Д. Брукс
Пас отдал
Р. Фрейзер
71'
Желтая карточка
А. Боруц
Красная карточка
А. Кноккарт
68'
64'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Д. Проппер
63'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ф. Андоне
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фрейзер
Пас отдал
К. Уилсон
50'
Желтая карточка
К. Мефам
Желтая карточка
Ф. Андоне
50'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
К. Уилсон
22'
Желтая карточка
Н. Аке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
33
Джордон Айб
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
5
Данк
33
Монтойя
28
Биссума
16
Стивенс
24
Проппер
93
Кноккарт
9
Локадия
7
Андоне
4-2-2-2
1
Боруц
2
Мефам
15
Аке
15
Смит
27
Кук
32
Гослинг
8
Лерма
7
Брукс
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Уилсон
24
Проппер
21
Искьердо
21
Искьердо
24
Проппер
7
Андоне
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Андоне
9
Уилсон
19
Станислас
19
Станислас
9
Уилсон
27
Кук
6
Симпсон
6
Симпсон
27
Кук
7
Кинг
19
Соланке
19
Соланке
7
Кинг
Остались в запасе
Брайтон
Борнмут
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Крис Хьютон
31
Асмир Бегович
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брайтон - Борнмут
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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