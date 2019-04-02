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Уотфорд - Фулхэм
Уотфорд - Фулхэм: обзор матча 02 апреля 2019
Уотфорд
02.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Фулхэм
23'
А. Дукуре
63'
У. Хьюз
69'
Т. Дини
75'
К. Фемения
33'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Фулхэм
90'
Желтая карточка
С. Кристи
Желтая карточка
Х. Холебас
90'
87'
Замена
К. МакДональд
️️️️
Т. Кэрни
81'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Брайан
Замена
Д. Кина
️️️️
Э. Капу
78'
ГОЛ! 4:1!
К. Фемения
Пас отдал
А. Грэй
75'
72'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Т. Рим
ГОЛ! 3:1!
Т. Дини
Пас отдал
А. Грэй
69'
66'
Желтая карточка
К. Чамберс
ГОЛ! 2:1!
У. Хьюз
63'
Желтая карточка
Д. Янмат
47'
Замена
А. Грэй
️️️️
Р. Перейра
46'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Ж. Деулофеу
46'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
44'
33'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
А. Дукуре
Пас отдал
У. Хьюз
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
5
Мариаппа
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
10
Деулофеу
3-2-2-2
15
Серхио Рико
23
Ле Марша
29
Кристи
3
Рим
30
Сессеньон
23
Брайан
99
Ангисса
10
Кэрни
9
Митрович
8
Бабел
10
Деулофеу
22
Янмат
22
Янмат
10
Деулофеу
6
Капу
8
Кина
8
Кина
6
Капу
37
Перейра
45
Грэй
45
Грэй
37
Перейра
10
Кэрни
29
МакДональд
29
МакДональд
10
Кэрни
3
Рим
14
Сери
14
Сери
3
Рим
23
Брайан
20
Шюррле
20
Шюррле
23
Брайан
Остались в запасе
Уотфорд
Фулхэм
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Уотфорд - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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