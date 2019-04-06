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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Бернли
Борнмут - Бернли: обзор матча 06 апреля 2019
Борнмут
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Бернли
4'
Э. Барнс (АГ)
18'
К. Вуд
20'
Э. Вествуд
56'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Бернли
Желтая карточка
А. Смит
90'
+5
82'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
78'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
Д. Станислас
️️️️
Ж. Лерма
71'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Гослинг
59'
56'
ГОЛ! 1:3!
Э. Барнс
Пас отдал
К. Вуд
Замена
Д. Рико
️️️️
Н. Клайн
46'
35'
Желтая карточка
Э. Барнс
32'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Желтая карточка
Н. Клайн
29'
20'
ГОЛ! 1:2!
Э. Вествуд
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Вествуд
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Барнс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
33
Джордон Айб
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
2
Мефам
15
Аке
15
Смит
17
Клайн
8
Лерма
32
Гослинг
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
9
Уилсон
4-1-2-1-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
8
Лерма
19
Станислас
19
Станислас
8
Лерма
17
Клайн
15
Рико
15
Рико
17
Клайн
32
Гослинг
19
Соланке
19
Соланке
32
Гослинг
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
Остались в запасе
Борнмут
Бернли
1
Артур Боруц
ВР
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Борнмут - Бернли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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