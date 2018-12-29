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АПЛ 2026/2027
Лестер - Кардифф
Лестер - Кардифф: обзор матча 29 декабря 2018
Лестер
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
90+2'
В. Камараса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кардифф
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Моррисон
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
В. Камараса
Пас отдал
Б. Рид
53'
Желтая карточка
Н. Этеридж
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
2
Сеюнджу
5
Магуайр
21
Перейра
6
Менди
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
3-2-4-1
13
Этеридж
14
Бамба
13
Патерсон
8
Каннингэм
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
31
Артер
6
Камараса
23
Мерфи
Остались в запасе
Лестер
Кардифф
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Лестер - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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