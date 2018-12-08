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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Брайтон
Бернли - Брайтон: обзор матча 08 декабря 2018
Бернли
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
40'
Д. Тарковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брайтон
Желтая карточка
Ф. Бардсли
90'
+2
Желтая карточка
Д. Тарковски
86'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Э. Барнс
85'
79'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
П. Гросс
Замена
А. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
72'
63'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
А. Кноккарт
63'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Ф. Андоне
ГОЛ! 1:0!
Д. Тарковски
Пас отдал
Д. Корк
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
11
Брэди
4
Корк
7
Гудмундссон
35
Барнс
9
Вуд
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
27
Балогун
5
Данк
13
Бернардо
24
Проппер
28
Биссума
13
Гросс
7
Мач
93
Кноккарт
7
Андоне
35
Барнс
29
Хендрик
29
Хендрик
35
Барнс
7
Гудмундссон
12
Леннон
12
Леннон
7
Гудмундссон
13
Гросс
16
Стивенс
16
Стивенс
13
Гросс
7
Андоне
9
Локадия
9
Локадия
7
Андоне
93
Кноккарт
39
Мюррэй
39
Мюррэй
93
Кноккарт
Остались в запасе
Бернли
Брайтон
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Бернли - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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