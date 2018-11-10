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АПЛ 2026/2027
Кардифф - Брайтон
Кардифф - Брайтон: обзор матча 10 ноября 2018
Кардифф
10.11.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
28'
К. Патерсон
90'
С. Бамба
6'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Брайтон
90'
+5
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ! 2:1!
С. Бамба
90'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
71'
39'
Замена
И. Биссума
️️️️
С. Мач
Желтая карточка
К. Патерсон
35'
34'
Красная карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 1:1!
К. Патерсон
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Данк
Пас отдал
С. Мач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-2-4-1
13
Этеридж
23
Моррисон
14
Бамба
8
Каннингэм
5
Экюэль-Манга
13
Патерсон
40
Харрис
5
Гуннарссон
6
Камараса
32
Роллс
23
Мерфи
4-2-3-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
16
Стивенс
7
Каял
7
Мач
93
Кноккарт
21
Искьердо
39
Мюррэй
7
Мач
28
Биссума
28
Биссума
7
Мач
Остались в запасе
Кардифф
Брайтон
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Кардифф - Брайтон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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