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Кардифф - Лестер
Кардифф - Лестер: обзор матча 03 ноября 2018
Кардифф
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
55'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Лестер
Желтая карточка
Д. Хойлетт
81'
55'
Желтая карточка
Д. Грей
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грей
Пас отдал
Б. Чилвел
Желтая карточка
Г. Артер
45'
+1
33'
Желтая карточка
Р. Перейра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Этеридж
23
Моррисон
14
Бамба
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
13
Патерсон
31
Артер
5
Гуннарссон
6
Камараса
14
Рид
23
Мерфи
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Морган
5
Магуайр
33
Чилвел
11
Олбрайтон
4
Ндиди
6
Менди
10
Мэддисон
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Кардифф
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Кардифф - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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