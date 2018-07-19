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Марибор - Партизани

19.07.2018, Четверг, 21:15 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Марибор - Партизани
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 18:30 Партизани 0:1 Марибор
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