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Бейтар - Чихура

19.07.2018, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Бейтар - Чихура
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 18:00 Чихура 0:0 Бейтар
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