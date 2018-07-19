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Хэкен - Лиепая

19.07.2018, Четверг, 20:00 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Хэкен - Лиепая
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 19:05 Лиепая 0:3 Хэкен
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