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АИК - Шэмрок Роверс

19.07.2018, Четверг, 20:00 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Лига Европы, 1 раунд , ответный матч АИК - Шэмрок Роверс
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 21:05 Шэмрок Роверс 0:1 АИК
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