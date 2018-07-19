Введите ваш ник на сайте

Слован - Милсами

19.07.2018, Четверг, 19:30 мск Братислава, стадион Пасьенки Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Слован - Милсами
Первый матч: 4 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 20:00 Милсами 2:4 Слован
...
  • Читайте нас: 