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Лачи - Анортосис

19.07.2018, Четверг, 18:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Лачи - Анортосис
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 20:00 Анортосис 2:1 Лачи
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