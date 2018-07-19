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Тобол - Самтредиа

19.07.2018, Четверг, 16:00 мск Костанай, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Тобол - Самтредиа
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 10 июля, вторник 19:00 Самтредиа 0:1 Тобол
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