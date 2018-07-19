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Кайрат - Энгордань

19.07.2018, Четверг, 16:00 мск Алма-Ата, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Кайрат - Энгордань
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 21:00 Энгордань 0:3 Кайрат
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 20 июля 2018, 08:28

    шава больше не играет?

    0
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    Рейтинг: +8987

    vladik12 19 июля 2018, 11:27

    Наконец-то качественные матчи подоспели, а не этот ЧМ.

    2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 июля 2018, 10:31

    2:0

    0
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