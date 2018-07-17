Введите ваш ник на сайте

Шкупи - Рейнджерс

17.07.2018, Вторник, 18:55 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Шкупи - Рейнджерс
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 21:45 Рейнджерс 2:0 Шкупи
...
  • Читайте нас: 