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Левски - Вадуц

17.07.2018, Вторник, 18:45 мск София, стадион Георги Аспарухов Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Левски - Вадуц
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 18:45 Вадуц 1:0 Левски
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