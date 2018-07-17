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ХИК - Викингур

17.07.2018, Вторник, 19:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч ХИК - Викингур
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 10 июля, вторник 21:00 Викингур 1:2 ХИК
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