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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Николаев (Москва)

Сатурн - Ростов

03.04.2005, Воскресенье, 18:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. Премьер-лига, 3 тур Сатурн - Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Сатурн
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:1 Ростов
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Сатурн
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Сатурн 2:0 Ростов
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Ростов 1:4 Сатурн
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Ростов
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:2 Ростов
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Сатурн 1:1 Ростов
14 тур
30 июня, среда 00:00 Ростов 4:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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