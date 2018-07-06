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Судьи
Главный судья:
Нестор Питана (Корпус, Мисьонес)
Материалы

Уругвай - Франция

06.07.2018, Пятница, 17:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Трансляция: Первый канал Чемпионат мира, 1/4 финала Уругвай - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2013

5 июня, среда 23:00 Уругвай 1:0 Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 23:00 Франция 0:0 Уругвай
Чемпионат мира 2010, группа A
1 тур
11 июня, пятница 22:30 Уругвай 0:0 Франция
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. Россия 3 2 0 1 8:4 +4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2:7 -5 3
4. Египет 3 0 0 3 2:6 -4 0
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    Рейтинг: +32

    hovikh 6 июля 2018, 23:46

    Выдержка из правил бокса: Пассивность. Боксеру может быть сделано замечание за слишком пассивное ведение боя. Думаю, пора такое внедрить в футбол.

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    Рейтинг: +32

    hovikh 6 июля 2018, 23:34

    Хотел бы внедрить возможность вылета обеих команд, это как раз тот случай, когда обе команды заслуживали вылета... я даже не досмотрел матч

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    Рейтинг: +225

    dovakin 6 июля 2018, 18:59

    Болел за Уругвай, но мастерство французов не оставляют никакого сомнения.

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 6 июля 2018, 18:19

    был не прав и 0 0 и с лягушатники

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    Рейтинг: +11

    woif95 6 июля 2018, 17:24

    Трансляция: не в Россия 1 А НА (1 КАНАЛЕ)

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 6 июля 2018, 17:11

    лягушатники по пенальти сольют

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    Рейтинг: +545

    T_REX 6 июля 2018, 17:10

    Ослины игру по Первому показывают

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 5 июля 2018, 15:09

    0:1 или 1:2

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y > andrej-lucevich 6 июля 2018, 14:54

    2:1

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 > Alex Y 6 июля 2018, 17:09

    0 0

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y > ninja1945 6 июля 2018, 17:50

    не угадал)

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll 4 июля 2018, 13:55

    Muchachos, los de afuera son de palo. Que comience la función!

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