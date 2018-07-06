Уругвай - Франция

Выдержка из правил бокса: Пассивность. Боксеру может быть сделано замечание за слишком пассивное ведение боя. Думаю, пора такое внедрить в футбол.
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|5 июня, среда
|23:00
|Уругвай
|1:0
|Франция
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5:0
|+5
|9
|2.
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8:4
|+4
|6
|3.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|-5
|3
|4.
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2:6
|-4
|0
Выдержка из правил бокса: Пассивность. Боксеру может быть сделано замечание за слишком пассивное ведение боя. Думаю, пора такое внедрить в футбол.
Хотел бы внедрить возможность вылета обеих команд, это как раз тот случай, когда обе команды заслуживали вылета... я даже не досмотрел матч
Трансляция: не в Россия 1 А НА (1 КАНАЛЕ)
Ослины игру по Первому показывают
Muchachos, los de afuera son de palo. Que comience la función!