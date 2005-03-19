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Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
Ю.Баскаков-Москва

Локомотив - Москва

19.03.2005, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 2 тур Локомотив - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Москва 1:2 Локомотив
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Локомотив 0:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
21 сентября, воскресенье 00:00 Москва 1:3 Локомотив
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Локомотив 1:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
19 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Москва
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Москва 0:4 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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