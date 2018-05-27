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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Аяччо
Тулуза - Аяччо: обзор матча 27 мая 2018
Тулуза
27.05.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, Финал
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Аяччо
88'
Д. Дурмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Аяччо
ГОЛ! 1:0!
Д. Дурмаз
Пас отдал
К. Жан
88'
Начало матча
Статистика матча Тулуза - Аяччо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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Тулуза
Аяччо
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