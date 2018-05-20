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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити: обзор матча 20 мая 2018
Миннесота Юнайтед
20.05.2018, воскресенье, 21:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Канзаc Сити
8'
Х. Шелтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
59'
Желтая карточка
Х. Шелтон
53'
Желтая карточка
С. Синович
Желтая карточка
Р. Шуллер
51'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Шелтон
Пас отдал
Д. Расселл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
14
Жером Тьессон
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
3-1
22
Шаттлвос
5
Кальво
14
Тьессон
15
Миллер
6
Шуллер
2-4-1
29
Мелия
5
Бислер
3
Опара
77
Расселл
15
Эспиноза
94
Медранда
8
Зуси
14
Шелтон
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити
Главный тренер
Адриан Хит
15
Сет Синович
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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